Ambulante abusivo pizzicato in spiaggia: merce sequestrata e 5mila euro di multa

SENIGALLIA - Sanzionato un’ambulante abusivo sorpreso in spiaggia dai vigili di Senigallia. Sequestrati inoltre due carrelli e circa 500 articoli posti in vendita abusivamente. Il blitz in spiaggia è scattato ieri mattina da parte della polizia locale. Il controllo al commercio su aree pubbliche ha interessato la spiaggia antistante il lungomare di levante, nel tratto compreso tra il Ponterosso e il sottopasso di via Grosseto.

L’attività svolta dal personale della polizia locale ha consentito di sanzionare un operatore che non era in possesso dell’autorizzazione per il commercio sull’arenile demaniale, rilasciata dal Comune di Senigallia, al quale è stata applicata la multa di 5mila euro ed il sequestro della merce e delle attrezzature per la vendita.

