Carambola tra moto, tre ragazzini finiscono all'ospedale: traumi e fratture

MAIOLATI SPONTINI - Un violento scontro tra motocicli si è verificato nella tarda serata di ieri, lungo via Urbino, proprio al centro della frazione di Moie. A restare coinvolti tre giovanissimi centauri, che viaggiavano in sella alle loro moto e che sono rimasti feriti, per fortuna non in modo grave.

L’incidente è avvenuto verso le 23,30 circa. I tre ragazzi, tutti minorenni, sono stati soccorsi dai sanitari del 118 – avvertiti dagli stessi coinvolti - e trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi. Hanno riportato contusioni, traumi agli arti, uno ha una frattura alla spalla e un altro una frattura al femore.

