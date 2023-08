Pesaro, il mezzo per disabili trasformato in bancarella dello spaccio: pusher ambulante preso con la cocaina

PESARO - Aveva trasformato il suo mezzo per disabili in una sorta di bancarella per lo spaccio ambulante di cocaina: i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Pesaro hanno denunciato in stato di liberà un uomo di 33 anni, di origine marocchina, disoccupato, pluripregiudicato per reati in materia di stupefacenti, perché ritenuto responsabile di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I Carabinieri hanno notato un uomo che, in ragione della sua disabilità, si spostava in città a bordo di un idoneo mezzo. Il suo atteggiamento è apparso piuttosto sospetto ed i carabinieri hanno deciso di controllarlo. A dispetto dell’asserita situazione di indigenza, l’uomo aveva con sé un rilevante somma di denaro, circa 1000 euro in contanti. A quel punto i Carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo ed eseguire una approfondita perquisizione: nelle parti meccaniche del veicolo su cui viaggiava sono state rinvenute e sequestrate diverse dosi di cocaina pronte per lo spaccio, insieme a vari strumenti utili per la pesatura e il confezionamento dello stupefacente: una sorta di commercio ambulante. L’operazione si inserisce nella più vasta campagna per il contrasto a ogni forma di illegalità diffusa e, in particolare, alla preoccupante diffusione degli stupefacenti tra i giovanissimi e alle condotte delittuose da parte delle “baby gang”.