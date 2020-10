Sgasa troppo vicino all'altra bancarella: la lite tra ambulanti finisce a colpi di mattarello

ANCONA - Tutto è cominciato con il piede pigiato sull’acceleratore. Movimento fatale, che ha dato gas a una lite finita a colpi di mattarello.

Lunedì mattina al mercato del Piano, un ambulante di 35 anni, ha effettuato una brusca accelerazione con il suo furgone in prossimità di un banco alimentare lì accanto.



I fumi provocati dal motore hanno infastidito i clienti che erano in fila per fare la spesa pure il vicino di bancarella, un 54enne del luogo.

La discussione, mantenuta su toni verbali accesi, sembrava essersi chiusa lì; invece, nel pomeriggio i due commercianti si sono incontrati mentre effettuavano le pulizie. Il chiarimento chiesto da uno dei due è degenerato in una aggressione fisica. Il commerciante più giovane ha estratto da uno dei sacchi dell’immondizia un mattarello in legno e sferrato qualche colpo al rivale, colto di sorpresa. L’immediato intervento di una gazzella della Radiomobile di Ancona, allertata da una telefonata al 112, ha evitato il peggio. I carabinieri hanno riportato la calma e sequestrato l’arma impropria, mentre l’uomo è stato denunciato.



