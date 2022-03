Articoli di merceria senza indicazioni di provenienza e poco sicuri: la Finanza ne sequestra 55mila

PORTO RECANATI – Imbustava tessuti, bottoni e spille sigillandole con un semplice punto metallico, senza alcuna indicazione circa la provenienza. Maxi sequestro da parte delle Fiamme Gialle, nei guai un ambulante di Recanati finito nel mirino dei controlli al mercato settimanale. Sequestrati, ad un commerciante ambulante, oltre 55.000 articoli non sicuri per il consumatore. Erano in numerose bustine trasparenti, del tutto anonime, contenenti cerniere, bottoni e spille decorative. Erano prive di qualsiasi indicazione, sigillate con un semplice punto metallico. Nel complesso, erano 55.802 articoli. Il materiale, non conforme agli standard di qualità e carente delle minime indicazioni previste dal “Codice di Consumo”, è stato posto sotto sequestro amministrativo da parte delle Fiamme Gialle e il responsabile è stato segnalato alla Camera di Commercio per l’adozione dei provvedimenti di competenza. I militari della Tenenza di Porto Recanati provvederanno a svolgere anche accertamenti per verificare eventuali profili di irregolarità dal punto di vista fiscale. L’operazione delle Fiamme Gialle ha come obiettivo quello di contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza.

