Irruzione nello studio e in casa del geometra: la Polizia trova cocaina e hashish

ANCONA - Nel tardo pomeriggio di ieri i poliziotti della Questura di Ancona, nel corso dei servizi volti al contrasto del fenomeno dello spaccio e dell’uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, hanno eseguito una perquisizione prima nello studio privato e, successivamente, nell’abitazione di un geometra anconetano, conosciuto dagli investigatori per essere dedito all’uso e alla condivisione con amici di sostanze stupefacenti del tipo cocaina ed hashish. La perquisizione dei poliziotti si concludeva con il rinvenimento ed il conseguente sequestro di una decina di grammi tra cocaina e hashish. L’uomo veniva segnalato alla Prefettura di Ancona come assuntore per essere sottoposto ad un programma di riabilitazione.

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Baby pusher a scuola, allarme sempre più forte: scattano i... MORROVALLE Il cane gli fiuta due spinelli in auto, la Finanza gli trova in casa...

© RIPRODUZIONE RISERVATA