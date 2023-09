JESI Provoca un incidente in cui una giovane donna resta ferita ma anziché prestare soccorso o chiamare il 112, abbandona la sua auto e fugge a campi. Sembra assurdo eppure è successo ieri verso le 19,45 in una zona alle porte di Jesi. Il bizzarro episodio, che per fortuna non ha avuto conseguenze gravi per la donna coinvolta, è accaduto ieri nel tardo pomeriggio in via Della Chiusa, all’altezza del civico 1, in pratica dopo il ponte della Barchetta a circa 500 metri dal bivio per Mazzangrugno, territorio di Jesi.



La dinamica



Due auto si sono scontrate frontalmente in prossimità di una curva stretta: una Lancia Y e una Peugeot 3008. La donna alla guida della Peugeot (una 30enne del luogo) avrebbe dichiarato ai soccorritori di essersi trovata praticamente di fronte una Lancia Y condotta da un uomo, che in curva avrebbe invaso parzialmente la sua corsia, di fatto provocando lo scontro. La donna non è riuscita a evitare l’impatto frontale anche perché la strada essendo stretta non permetteva molto margine di manovra. Ferita ma per fortuna non gravemente, ha lanciato l’allarme al 112 col suo cellulare. Ed è rimasta basita, incredula quando ha visto che il conducente dell’altra vettura – anziché sincerarsi delle sue condizioni – si stava invece allontanando a piedi dopo aver abbandonato l’utilitaria a bordo strada. La donna lo ha visto fuggire a campi.



I soccorsi



Sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari dell’automedica del 118 di Jesi con un’ambulanza, oltre ai Vigili del fuoco e i Carabinieri della Stazione di Santa Maria Nuova. I sanitari hanno medicato sul posto la giovane, che ha riportato per fortuna solo delle escoriazioni e un grosso spavento. I militari, dopo aver acquisito la carta di circolazione dell’auto e i documenti del mezzo, hanno raccolto una descrizione dell’automobilista scappato e avviato le ricerche su tutto il territorio. Resta da capire se l’intestatario del mezzo sia effettivamente la persona che era alla guida e il motivo per il quale è fuggito abbandonando l’auto e senza chiamare i soccorsi. Le indagini sono in corso così come le ricerche. L’automobilista con questa sua condotta potrebbe rischiare una denuncia all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso a seguito di incidente stradale.