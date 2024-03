Auto si schianta contro un cordolo e il muro di una casa: conducente e passeggero fuggono a piedi

CIVITANOVA - Auto si schianta contro un cordolo lungo la strada statale a Civitanova, l'automobilista e il passeggero scappano a piedi. E' successo in via Cristoforo Colombo, in località Fontespina. Una Golf ha iniziato a sbandare per poi finire sul lato opposto della carreggiata, prima contro un cordolo e poi contro il muro di una casa. Gli occupanti, aiutati a scendere da un altro automobilista che si trovava sul posto, sono poi fuggiti a piedi. Sono in corso le indagini da parte della polizia locale.