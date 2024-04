In auto da San Marino alle Marche con mezzo milione di prodotti per fumatori: tutta merce di contrabbando. Caccia alle tabaccherie coinvolte

MACERATA - Viaggiava in autostrada con mezzo milione di prodotti per fumatori trasportati in maniera illegale da San Marino alle Marche: la Guardia di Finanza lo ha denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

L'operazione si è svolta nei pressi del casello autostradale di Civitanova: i finanziari notano un’autovettura palesemente carica di merce e la fermano. Durante l’ispezione viene rinvenuto oltre mezzo milione di prodotti accessori ai tabacchi da fumo (tra cui cartine arrotolate senza tabacco, filtri e cartine semplici), soggetti ad imposta di consumo.

E' bastato un approfondimento per accertare la detenzione e il trasporto illecito degli articoli, in quanto la persona che li trasportava non aveva la documentazione fiscale che ne giustificasse l’acquisto e che ne attestasse il preventivo versamento della relativa imposta di consumo, né possedeva alcuna licenza autorizzatoria all’acquisto dei beni in esenzione d’imposta.

Gli accessori per fumatori (circa 27 chili di materiale) sono stati illecitamente importati dallo Stato di San Marino ed erano destinati a numerose rivendite di tabacchi della fascia costiera e dell’entroterra marchigiano, che al momento sono in corso di identificazione.

Tutti gli articoli per fumatori illecitamente detenuti, in aggiunta all’autovettura utilizzata per il trasporto, sono stati sottoposti a sequestro e la persona che li trasportava è stata denunciata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata, per il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri.