CIVITANOVA Rotatoria del Castellaro centrata in pieno da un veicolo. Danneggiati i pannelli e parte della base dell’insegna pubblicitaria al centro dell’isola spartitraffico. L’incidente è avvenuto l’altra notte poco prima delle 5 del mattino. L’auto che è finita nel mezzo della rotatoria ha subito danni ma non tali da fermarsi. Il conducente è infatti ripartito. Emerge chiaramente dalle immagini delle telecamere poste in quell’incrocio sulla statale 16 Adriatica.

Le indagini

Attualmente sono al vaglio della polizia locale che cerca di individuare l’automobilista alla guida. Sicuramente sarà multato e dovrà anche pagare i danni alle strutture della rotatoria. Si tratta dell’incrocio tra la statale 16, via Civitanova e il sottopasso verso il centro della Castellaro. L’auto in transito proveniva da nord. Una station wagon di colore bianco, secondo quanto reso noto dalla polizia locale che, arrivata alla rotatoria, non ha fatto la semicurva a destra ma ha proseguito la sua corsa in mezzo alla carreggiata. Ha quindi oltrepassato il cordolo che cinge l’isola del rondò, alto qualche centimetro che, però, ha fatto da trampolino all’auto. Quindi lo scontro con i pannelli pubblicitari che sono attorno alla struttura centrale, costituita da assi di metallo sistemati a circolo. La rotatoria è sponsorizzata dalla ditta civitanovese B Chem.

I danni

I pannelli sono stati divelti e trascinati dall’auto in mezzo alla strada. Sul ghiaino interno all’isola, i chiari segni del passaggio delle ruote. Un urto violento che poteva avere conseguenze più gravi sia per l’auto che per il conducente. Fortunatamente la struttura centrale è stata colpita di striscio, sul fianco sinistro. Come detto, dalle immagini si vede l’auto che continua la sua corsa fuori dalla rotatoria. Una volta tornata in carreggiata, il conducente si è fermato poco più avanti per controllare i danni sulla propria vettura. Una volta constatato che la macchina fosse in grado di proseguire, il conducente si è dato alla fuga. Diversi i rottami che sono rimasti sulla strada, segnalati dagli automobilisti che sono passati successivamente. L’incidente è avvenuto intorno alle 4.50, in un orario in cui il traffico è molto ridotto. Dopo le segnalazioni degli automobilisti in transito sulla statale 16, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per rimuovere i detriti (pezzi dei pannelli pubblicitari ma anche dell’auto). Qualche giorno fa, incidente più o meno simile ma con meno danni.