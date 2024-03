CIVITANOVA Si sta trasformando in un giallo l’incidente avvenuto ieri mattina a Fontespina, lungo la statale 16. Gli occupanti della Golf nera che, a folle velocità, ha invaso l’altra corsia finendo la sua corsa sul marciapiede davanti alle case del quartiere sul lato ovest, sono scappati a piedi. La polizia locale sta cercando di identificarli a partire dalla proprietà della macchina ma l’operazione, tra documenti mancanti e ingarbugliati, non è affatto facile.

La dinamica

Da chiarire anche la dinamica dell’incidente che, solo per un caso fortuito, non ha determinato feriti. Il fatto è avvenuto poco prima delle 10 lungo l’Adriatica. La Wolkswagen Golf stava transitando lungo via Cristoforo Colombo in direzione nord quando, per cause ancora in corso di accertamento, il conducente (accanto a lui, un passeggero) ha perso il controllo della vettura, prima invadendo l’altra corsia di marcia (fortunatamente senza scontrarsi con nessun altro veicolo in transito verso sud) poi ha divelto il cordolo che impedisce la sosta nei pressi delle traverse di via Colombo, ha cozzato contro il muro di una casa e ha continuato la sua folle corsa per un tratto di marciapiede finendo davanti a un furgone parcheggiato.

L’invasione

L’invasione della corsia e poi quella del marciapiede è avvenuta all’altezza degli incroci con via Vespucci e via Caboto, dove l’auto si è poi fermata. I testimoni parlano di una velocità molto sostenuta, sicuramente superiore ai 100 chilometri l’ora. Ad assistere alla scena, in particolare, il proprietario del furgone parcheggiato davanti al quale la Golf ha arrestato la sua corsa senza controllo. È stato lui ad aiutare i due occupanti a uscire dall’auto, visibilmente sotto choc dopo l’esplosione degli air bag e con una portiera danneggiata. Ma, una volta fuori, inaspettatamente, sono scappati di corsa in una delle traverse, in direzione di via Saragat.

Non hanno dato alcuna spiegazione e hanno detto solo un paio di parole. Abbastanza per far capire al testimone, il cui racconto è stato acquisito dalla polizia locale una volta arrivata sul posto, che si trattasse di due stranieri, giovani, di età compresa tra i 20 e i 30 anni. Fino a ieri, nessuno che corrispondesse alla descrizione si era recato al pronto soccorso. In corso le indagini.