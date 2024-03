Da sabato 16 marzo per due mesi la ruota panoramica animerà Macerata. Ecco dove sarà posizionata

MACERATA - Una maxi ruota panoramica verrà installata sul lato sinistro del piazzale dei giardini Diaz scendendo da piazza Garibaldi verso la Rotonda. Allestita da Hsc Events, è alta 34 metri e ha 24 cabine in grado di ospitare fino a 144 passeggeri. L’inaugurazione della struttura (per l’amministrazione a costo zero) è prevista per sabato 16 marzo. La ruota resterà in città fino al 18 maggio.