MONDOLFO Abbatte una pianta e scappa. E’ successo ieri mattina nel centro storico di Mondolfo nel parcheggio a ridosso delle antiche mura medievali in via Mazzini, sotto il bastione Sant’Anna.

Un'area di sosta

Il conducente di un furgone che cercava un’area di sosta libera ha inavvertitamente terminato la corsa contro una pianta – un tiglio – provocandone la caduta. Sul posto si sono recati i carabinieri della locale stazione, congiuntamente con i tecnici del servizio manutenzione del Comune di Mondolfo.

I militari dell’Arma hanno raccolto sul posto le testimonianze dei residenti che hanno visto un furgone di colore bianco e con targa straniera fare manovra proprio nel punto in cui l’antica pianta di tiglio è stata abbattuta. Di certo, il conducente non si è fermato né ha avvisato le forze dell’ordine

I residenti affacciati

Numerosi residenti della zona si sono affacciati in strada ieri mattina poco dopo le 9. Il personale del servizio manutenzione ha provveduto a mettere in sicurezza l’area. La pianta è stata rimossa e tagliata ai fini dello smaltimento. Si è provveduto inoltre a coprire la strada con bitume in modo tale da ripristinare una condizione di sicurezza per gli automobilisti. «Perlomeno si è liberato un posto auto», ha commentato una pensionata del posto. Al momento, sembra che non siano stati segnalati danni ad altre autovetture.

Il tiglio non ha retto all’urto con il furgone e la pianta – già visibilmente indebolita e fradicia – si è spezzata finendo contro le mura. La necessità di trovare posti auto per la sosta nella zona del centro storico è uno dei temi che interessano più da vicino la cittadinanza. L’amministrazione è intervenuta dapprima con gli stalli rosa per le mamme in dolce attesa e poi introducendo la sosta a tempo lungo viale Cavour e nella stessa via Mazzini.