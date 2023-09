Il camion s'immette sulla Statale, lui si lancia dallo scooter: finisce sotto il Tir, salvo per miracolo

OSIMO - Schianto da brividi sulla Statale Adriatica. L'ennesimo incidente nel tratto che collega Ancona ad Osimo Stazione. Il conducente di uno scooter è finito sotto un Tir: per miracolo non è stato schiacciato dalle ruote del mezzo pesante.

LEGGI ANCHE: Fermo, effettuato al Murri un prelievo multiorgano: la Ast si complimenta con i protagonisti

Il gesto

Sembra che per evitare l'impatto, si sia lanciato dallo scooter quando ha capito che lo scontro sarebbe stato inevitabile. Un gesto che gli ha salvato la vita, anche se l'uomo è stato portato all'ospedale in codice rosso: non è comunque in pericolo. L'incidente è avvenuto attorno alle 15,30 all'altezza del Mc Donald's. Secondo una prima ricostruzione, il camion si stava immettendo sulla Statale da una strada laterale quando è arrivato lo scooter. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, insieme ai vigili del fuoco e alla polizia locale di Osimo.