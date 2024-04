Valanga in Alta Valtellina, morto un escursionista: «Sepolto sotto un metro e mezzo di neve»

Tragedia in Alta Valtellina nel pomeriggio del 25 aprile . Due persone sono rimaste travolte da una valanga nella zona del Cevedale, nel territorio comunale di Valfurva (Sondrio). Una è morta mentre l'altro escursionista è riuscito a liberarsi dalla neve e a dare l'allarme usando l'apparecchiatura Artva (Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga) per cercare il compagno.

La dinamica dell'incidente

L'incidente è avvenuto alle 14.50 tra il bivacco Colombo e la cima del Cevedale, a circa 3700 metri di quota.

La vittima faceva parte di un gruppo di nove persone, tutte italiane e secondo i primi accertamenti, cinque sono scesi da un versante, altri quattro invece dalla normale via della Punta Cevedale, a 3350 metri.

Tre di questi si sono tenuti più a sinistra, mentre il quarto più a destra e avrebbe provocato la valanga che lo ha travolto e ucciso. Sul posto sono subito accorsi gli uomini del Soccorso alpino della Guardia di finanza, l'unità cinofila del Cnsas e l'elisoccorso.

Purtroppo non c'è stato nulla da fare per la vittima trovata sepolta sotto un metro e mezzo di neve, se non dichiararne il decesso. Ora gli elicotteri di Elisondrio e Elibolzano stanno riportando alla base le squadre, dopo aver recuperato il corpo della vittima. La Procura di Sondrio, informata del drammatico incidente, ha affidato le indagini ai militari del Sagf di Bormio. Informati anche i carabinieri.