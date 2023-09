Precipita in una gola durante un'escursione, pastore assiste alla scena e chiama i soccorsi. Morto a 40 anni

SARNANO - È precipitato in una profonda gola nei pressi della vetta Pizzo Meta in Comune di Sarnano: un pastore da lontano ha assistito alla scena ed ha immediatamente chiamato i soccorsi, ma per l'escursionista non c'era più niente da fare.

Precipita nella Fonte della Trocca, escursionista muore a 40 anni

L'uomo, 40 anni, è finito nella forra chiamata “Fonte della Trocca”: in un primo momento sembrava fosse a bordo di un parapendio ma successivamente la notizia è stata smentita dalla task force che è andata a recuperarlo. Sul posto sono intervenuti l’elicottero Icaro 02, le squadre del Soccorso alpino e speleologico di Macerata e Montefortino che hanno effettuato il recupero congiuntamente con i vigili del fuoco ed i carabinieri di Sarnano, impegnati ad accertare la dinamica dell'accaduto.