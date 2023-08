Risale la sponda del fiume ma scivola e si ferisce a una spalla, salvato dai vigili del fuoco a Genga

ANCONA - I Vigili del fuoco sono intervenuti alle poco prima delle 13 lungo la SS.76 nel Comune di Genga per soccorrere un ragazzo che è scivolato nel risalire la sponda del fiume adiacente alle grotte, riportando lesioni alla spalla.

Si ferisce a una spalla, escursionista salvato dai vigili del fuoco

Un infortunio che non gli ha permesso di continuare la passeggiata ma nemmeno di tornare indietro: la squadra di Fabriano in collaborazione con i sanitari del 118 provvedeva a raggiungere il ragazzo utilizzando tecniche di derivazione Saf (Speleo Alpine Fluviali). Dopo esser stato stabilizzato veniva riportato sulla strada, per poi essere accompagnato al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri di zona.