Piobbico, malore tra i boschi: per salvarla viene portata a spalla nelle radura e issata dall'eliambulanza

PIOBBICO - Escursionista accusa un malore, forse per il caldo opprimente, durante un gita tra i boschi dell'Appennino, per soccorrerla è necessario l'intervento anche dell'elicottero.

È successo oggi introno alle 11.30 a Ca' Rossara, sulla falesia di Rio Vitoschio, nel Comune di Piobbico, dove a sentrsi è male è stata un'escursionista ultracinquantenne di Cagli. Immediato l'intervento da parte della stazione di Pesaro del Soccorso Alpino e Speleologico Marche, ma l'operazione è stata tutu'altro che semplice. L’elicottero Icaro 02, vista la presenza di fitta boscaglia e l’impossibilità di tulizzare il verricello, ha sbarcato il Tecnico di Elisoccorso, l’infermiere ed il medico Anestesista-Rianimatore. I tecnici del Cnsas giunti a supporto di Icaro 02, dopo aver stabilizzato ed imbarellato la paziente, hanno provveduto a recuperare la stessa mediante tecniche alpinistiche per portarala in un punto più aperto del bosco. A quel punto è stato possibile issare la donna, che poi è stata èortata in ambulanza all'ospedale di Urbino.