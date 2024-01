Elicottero precipita tra le montagne in Canada, morti tre giovani italiani: erano partiti per un'escursione

Tre altoatesini sono morti in un incidente con l'elicottero in Canada. I tre giovani facevano parte di una comitiva che stava effettuando heliskiing a Terrace in British Columbia.

Lunedì pomeriggio, verso le 4, l'elicottero è precipitato in una zona montuosa per motivi in via di accertamento. Altre quattro persone che si trovavano sul mezzo versano in gravi condizioni.

I servizi sanitari hanno dichiarato di essere stati informati dell'incidente intorno alle 16:15 locali e che i paramedici sono stati inviati sul posto con tre ambulanze aeree e cinque ambulanze a terra. I quattro pazienti gravemente feriti sono stati portati al Mills Memorial Hospital di Terrace.