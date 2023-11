Ragazzina scompare per cercare il cane: task force in azione, ritrovata alcune ore dopo

CIVITANOVA Tredicenne scompare tra le campagne di Civitanova , scatta la task force per cercarla. La ragazzina, 13 anni, si era allontanata per cercare la cagnolina e ha perso di vista la mamma. Senza telefono, ha percorso a piedi una quindicina di chilometri, intenzionata a tornare a casa, a Santa Maria Apparente . Un'amica di famiglia l’ha vista nei pressi dell’abitazione e, sapendo dell’allarme in corso, l’ha riportata dai familiari.