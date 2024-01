Frontino, incidente con il trattore: uomo liberato dalla trappola d'acciaio e recuperato da un elicottero

MACERATA FELTRIA - Poco prima delle 16 i vigili del fuoco del distaccamento di Macerata Feltria sono intervenuti in località Frontino per soccorrere un uomo coinvolto in un incidente con un mezzo agricolo in zona impervia.

Liberato e stabilizzato

Dopo averlo liberato è stato stabilizzato su una barella e recuperato da un elicottero del nucleo Vigili del Fuoco di Arezzo. Successivamente è stato preso in cura dai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri e personale dell’ispettorato del lavoro.