Ancora sangue sulle strade: muore a Fano Luca Rulli, operaio e cantante lirico per passione

PESARO Incidente mortale avvenuto pochi minuti dopo l'una di questa notte (26 agosto) sulla statale Adriatica a Fosso Sejore tra Pesaro e Fano. Uno schianto fatale per il sessantenne che era alla guida di uno scooterone Kymco 400.

La vittima

La vittima è Luca Rulli, originario di Pesaro e residente a Fano, operaio in un'azienda metalmeccanica con la passione del canto lirico, per la quale sovente calcava come tenore i palcoscenici. Il motociclista, che procedeva in direzione di Fano, è finito contro la Ford Fiesta proveniente dalla direzione opposta, che all'incrocio svoltava verso la Panoramica Ardizio. Con la polizia stradale, è intervenuta sul posto per il soccorso un'ambulanza del 118, con l'assistenza dei vigili del fuoco.

La dinamica

Nonostante i tentativi di rianimazione, per il motociclista non c'è stato nulla da fare: praticamente è morto sul colpo.



Al volante dell'auto c'era un pesarese di 32 anni, che era in compagnia di altri 3 giovani. Risulta che il conducente non fosse in condizioni psicofisiche alterate secondo il controllo dell'alcoltest, che ha dato esito negativo. L'incidente potrebbe essere stato provocato da un errore di valutazione della distanza della moto. I rilievi sulla dinamica e le responsabilità dello schianto sono stati svolti dalla pattuglia di Urbino della polizia stradale. La procura della Repubblica di Pesaro procede per il reato di omicidio stradale.