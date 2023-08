CASTELFIDARDO - Una strada super trafficata, pericolosissima, teatro di incidenti gravi, dove da tempo i residenti chiedono l’accensione del semaforo, che c’è ma è spento. L’ultimo schianto, dall’esito purtroppo tragico, si è consumato ieri, poco dopo le 18, quando un centauro, all’altezza dell’incrocio maledetto tra via Marx e via Bramante, è finito con la sua moto contro un suv.

APPROFONDIMENTI LO SCHIANTO Incidente sulla strada delle ferie: camion contro auto e file fino a 7 km sul solito tratto dell'autostrada A14



La ricostruzione

L’impatto, violentissimo, non ha dato scampo a Luca Fiordelmondo, 52 anni compiuti venerdì scorso, rappresentante di Montemarciano, una vita per il lavoro, la famiglia e il calcetto. Lascia la moglie e la figlia di 13 anni. Era dipendente della Barzetti, azienda grossista di bevande di Senigallia, e faceva l’allenatore dei portieri al Montemarciano Calcio a 5, con cui nell’ultima stagione ha conquistato la promozione in C1. L’urto è stato tremendo: è volato dalla sua Yamaha, finita contro un palo dopo lo scontro con una Volkswagen Touareg guidata da una 61enne maceratese residente a Recanati, illesa.

Una mancata precedenza la causa dello schianto fatale, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri di Castelfidardo e del Norm di Osimo. Il centauro proveniva da via Bramante, dove c’è uno stop ma non il semaforo che i cittadini e le opposizioni in consiglio comunale reclamano da tempo. Il frastuono delle lamiere ha richiamato in strada residenti e passanti, tutti a contattare il 112 per sollecitare i soccorsi. Mentre sul luogo convergevano i mezzi del 118, la Croce Verde di Castelfidardo, i carabinieri e la polizia locale e i vigili del fuoco, nel campo accanto a via Marx atterrava l’eliambulanza.

Luca Fiordelmondo era allenatore di Futsal

Il 52enne ha perso conoscenza. Il personale medico ha tentato di rianimarlo, anche durante il trasferimento a Torrette. Ma Fiordelmondo non ce l’ha fatta: attorno alle 21 è spirato all’ospedale di Torrette per le lesioni riportate, che verranno analizzate in sede di autopsia. Il rappresentante 52enne era conosciuto nel mondo della ristorazione e del futsal: aveva giocato come portiere con Collemarino, Castelferretti, Ankon Nova Marmi, Varano, Dorica e Jesi. Poi è stato preparatore con Castelbellino, Jesi e Montemarciano. Aveva da poco conseguito il patentino per continuare a coltivare il suo sogno: allenare fino alle serie B.