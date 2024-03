Max Cavallari, già componente, insieme al compianto Bruno Arena, del duo comico ‘’I Fichi d’India’’ sarà nelle Marche per proporre il suo spettacolo, durante la settimana con il ‘’Comedy Show - Marche Tour 2024", la rassegna di spettacoli comici organizzata da Lc eventi di Luca Ciarpella. Dopo le tre serate del mese di febbraio con Stefano Chiodaroli, arriva nella regione un protagonista dell’entertainment nazionale: Max Cavallari.

La lunga lista di successi

Lunghissimo l’elenco dei successi cinematografici e televisivi che ‘’I Fichi d’India’’ hanno regalato nell’arco dei circa 25 anni di attività. Per il grande schermo, si ricorda, giusto per citare i maggiori, ‘’Merry Christmas’’, ‘’Natale sul Nilo’’ e ‘’Natale in India’’ tutti con la regia di Neri Parenti, ‘’Le barzellette’’, diretto da Carlo Vanzina e soprattutto l’indimenticabile interpretazione del gatto e la volpe in ‘’Pinocchio’’ di Roberto Benigni. In televisione infinite le partecipazioni a trasmissioni quali ‘’Zelig’’, ‘’Colorado’’ e ‘’Buona Domenica’’ oltre agli speciali ‘’Fico+Fico Show’’. Max Cavallari sarà in scena oggi, giovedì 14 marzo al cine teatro Astra di Castelfidardo, domani venerdì 15 al teatro La Perla di Montegranaro e, infine, sabato 16 al teatro Don Bosco di Tolentino, sempre alle 21.15. Max Cavallari presenterà lo spettacolo “Stasera sono fico”, scritto in collaborazione con Marco Del Conte e che dopo qualche anno ha riportato Max in scena senza l’amico di sempre.

La prova d’attore

“Stasera sono fico” è per Max una prova d’attore, una ripartenza dopo una sosta forzata, l’inizio del secondo tempo della sua vita reale e soprattutto della sua vita artistica, un ricomincio da me nato in Max dalla dura consapevolezza che the show must go on, unita alla necessità di rappresentare molti dei personaggi che da sempre convivono con lui all’interno di quel caleidoscopico condominio che è la sua poliedrica personalità. In “Stasera sono fico” si vedranno i personaggi di Max più amati dal pubblico, dalla pittoresca signora Olga ad Orfeo, l’uomo del freddo, da Jeff il cowboy al pescivendolo tuttologo che dispensa ricette molto particolari, da Cappuccetto Rosso ad Annalisa la bambina pestifera e a tanti altri personaggi interpretati da Max in venticinque anni di carriera.

L’emozione particolare

«Vivo una emozione particolare – dice - con lo spettacolo senza Bruno, quella di andare avanti, I Fichi d’India sono la storia. Lo spettacolo ripercorre tanti anni di comicità, racconterò come nascono i nostri personaggi. Alla fine dello show canterò anche la canzone, Da soli mai e chiuderò lo spettacolo con i cavalli di battaglia. È la commedia dell’arte, la comicità di una volta». Con lo spettacolo Max Cavallari lancia un messaggio: «I Fichi d’India sono immortali, bisogna ridere di pancia senza pensare troppo. Venitemi a salutare».