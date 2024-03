OSIMO Il temuto derby della Valmusone è filato via senza scontri domenica pomeriggio, in uno stadio Mancini gremito per Castelfidardo-Osimana. Durante la gara però tre bombe carta sono state lanciate dalla tribuna verso la pista d’atletica. La terza è esplosa a pochi metri da un fotografo che è rimasto in un primo momento stordito, ma per fortuna senza bisogno di soccorso.

I rischi

In tribuna i tifosi osimani hanno temuto che l’episodio potesse aggravare la loro situazione, visto che già non possono entrare al Diana per 18 mesi dopo i lanci di oggetti nella gara di Coppa di due settimane fa in Umbria. Alcuni tifosi ospiti hanno voluto specificare alle forze dell’ordine presenti al Mancini che quella bomba carta non era stata lanciata da loro. Anche il fotografo ieri ha confermato che il lancio sarebbe arrivato dai tifosi di casa. Sull’episodio polizia e carabinieri dovranno far luce per evitare nuove stangate agli osimani, che all’ingresso dello stadio Mancini sono stati perquisiti a fondo, dopo i precedenti di Coppa. Nessuna coreografia e fumogeni per gli Ultras Osimo. La squalifica del Diana, in attesa di esito del ricorso, costringe l’Osimana a giocare a porte chiuse e campo neutro, perdendo migliaia di euro dal botteghino e per l’affitto su altri campi. Per questo gli Ultras Osimo, che domenica hanno bruciato i 300 tagliandi disponibili, hanno avviato una raccolta fondi per aiutare il club. Al quale i danni di immagine post Coppa rischiano di allontanare anche degli sponsor. «La vicinanza e la passione che c'è attorno allo storico sodalizio giallorosso ha portato all'apertura di una raccolta fondi popolare per sostenere l'Osimana in questo momento particolare» annuncia Ultras Osimo parlando di una iniziativa partita da un gruppo di tifosi di vecchia data. Chi devolverà qualsiasi somma avrà il proprio nome stampato, insieme a tutti gli altri donatori, nella seconda maglia per la stagione 2024-2025.