Perde il controllo della moto e si schianta contro il guardrail: muore Moreno Castelletti, papà di un bimbo di 3 anni

SAN SEVERINO - Schianto in moto, muore un giovane di San Severino. L'incidente sulla Valnerina, nella zona di Preci in Umbria, al confine con le Marche.

Perde i controllo della moto e si schianta contro il guardrail: morto 33enne

Il giovane di 33 anni, Moreno Castelletti, viaggiava in sella alla sua due ruote quando, per cause in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro il guardrail. Sul posto i sanitari del 118 ma per il centauro non c'è stato nulla da fare. La notizia della tragedia ha sconvolto la comunità di San Severino dove il giovane era conosciutissimo ed era un papà di un bimbo di 3 anni.