Terribile schianto con la bici contro il ramo di una pianta: Gianfranco non ce l'ha fatta

OFFIDA - Era finito in bicicletta contro un ramo di una pianta. Un incidente mentre si allenava sulle strade dell'entroterra piceno ehe aveva colpito tutti. Oggi la terribile notizia che Gianfranco Nespeca non ce l'ha fatta. A raccontarlo anche il sindaco di Offida, Luigi Massa, che addolorato per quanto avvenuto all'amico ha fatto le condoglianze alla famiglia a nome di tutta la città.

Gianfranco Nespeca, da poco in pensione, era rimasto ferito quattro giorni fa in un tratto di strada nella zona di contrada Colle di Guardia a Ripatransone.

L'uomo, in sella alla sua bici, era stato sbalzato a terra e aveva riportato serie lesioni perdendo molto sangue. In suo soccorso era arrivato il 118 da San Benedetto e poi l'eliambulanza che lo aveva trasportato in gravi condizioni al Trauma center di Torrette.

Sul posto erano arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno avuto anche difficoltà a capire di chi si trattasse visto che Nespeca era da solo e non aveva anche documenti con se.

Oggi poi la tragica notizia della sua morte e il cordoglio del sindaco: «Una tragedia, non ho parole. Un uomo cortese, gentile e riservato, da pochissimo in pensione, la vita è incomprensibile. Le più sentite condoglianze e un abbraccio a Marina, Arianna e a tutti i familiari».