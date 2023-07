PESARO - Sono trascorsi quattro mesi e resta un mistero l’incidente mortale di via Gagarin che ha strappato la vita al noto geometra Alberto Gregori, 39 anni, finito contro il tronco di una pianta ai margini della strada mentre era in sella alla sua Harley Davidson. Un tratto che conosceva a menadito, il giovane motociclista, perché lo percorreva ogni giorno facendo la spola tra il suo studio di via Pantano, un salto a fare visita al padre di Villa San Martino e l’abitazione di Cattolica.

La ricostruzione

Quel giovedì sera del 30 marzo (erano circa le 20,30) Alberto stava tornando dalla moglie Alice e dalle sue due bimbe, viaggiando in direzione Torraccia verso la Romagna. Il professionista è stato subito definito, da chi lo conosceva bene, «un centauro esperto per dimestichezza e tecnica, appassionato, prudente e consapevole». Mentre sono in corso le indagini della Procura, che ha aperto un fascicolo contro ignoti sulle cause dello schianto, si fanno avanti la vedova della vittima, Alice Tamburini, 37 anni, mamma delle piccole Margherita e Beatrice, e il suo avvocato Luca Marcaccini, residenti a Cattolica, per lanciare un appello a eventuali testimoni dell’incidente affinché si facciano avanti per raccontare cosa è successo realmente.

L’ipotesi della famiglia è quella del pirata della strada che avrebbe urtato e fatto sbandare in curva Gregori, ma per dimostrarlo serve appunto la deposizione di un teste, in primo luogo attendibile, davanti al giudice nell’ambito di una causa civile. «Mio marito è deceduto in sella alla sua motocicletta nell’incidente stradale avvenuto all’altezza della concessionaria Diba il 30 marzo scorso - lancia l’appello la signora Tamburini -. Vi chiedo per favore di aiutarmi. Invito chiunque abbia assistito all’urto oppure possieda qualsiasi informazione utile di contattare il mio legale, 0541 1442612 e avvlucamarcaccini@libero.it. C’è qualcosa che non torna nella dinamica dello scontro.

Molto difficile che si sia trattato di un malore perché Alberto stava bene, non abbiamo in ogni caso ancora l’esito della autopsia richiesta dalla Procura. C’è chi ha parlato di un incidente in solitaria, mentre noi siamo sempre più convinti della presenza di un secondo mezzo che l’abbia fatto sbandare e perdere il controllo della Harley Davidson. Qualcosa all’altezza della curva ha provocato l’urto contro l’albero che delimita la larga carreggiata». Un colpo violentissimo e l’uomo è finito a terra con ferite molto gravi. Per lui non c’è stato nulla da fare. Rafforza l’appello e le supposizioni, l’avvocato Luca Marcaccini che ipotizza l’omicidio stradale addebitabile a un pirata sconosciuto che è fuggito via. C’è la possibilità di ottenere un indennizzo da parte del Fondo vittime della strada, chiamato a risarcire i familiari all’esito di una causa civile in presenza di testimonianze.

«Dalle prime informazioni acquisite nel corso degli accertamenti - sottolinea il legale Marcaccini -, molti aspetti lasciano pensare che l’incidente non sia stato di natura accidentale, per un improvviso malore, un ostacolo sulla carreggiata o un guasto alla moto. Sono in corso le indagini della Procura, è aperta un’indagine contro ignoti sulle cause. C’è stato un esame autoptico, ma non abbiamo ancora il risultato. Nutro pertanto il legittimo sospetto che ci deve essere stato un contributo esterno, vale a dire un pirata della strada che lo ha investito e fatto sbandare».

Le immagini

«Sono riuscito ad avere - prosegue - le fotografie della moto dopo lo schianto che presenta un danneggiamento sulla fiancata destra che non si giustifica con la caduta. Dagli elementi raccolti, dalla dinamica e dai rilievi non ci sarebbero dubbi. È credibile che il geometra avesse dovuto schivare un altro mezzo che, anche in seguito a un possibile urto, lo ha fatto piombare contro l’albero. Via Gagarin è sempre molto trafficata a qualsiasi ora, sembra davvero impossibile che nessuno abbia visto niente».

La giovane moglie di Alberto Gregori, con le due bambine rimaste senza più il padre, ha bisogno di sapere come sono andate le cose: «Vogliamo trovare i testimoni dell’incidente, per me non è importante il risarcimento del danno, che sarà per sempre immenso, ma la necessità di conoscere la verità».