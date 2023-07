Il blitz della Polizia nel locale trasformato in covo per clandestini

EMBED

PESARO - Bivacchi e traffici sospetti. La polizia scopre un dormitorio in un locale sfitto in via Montegrappa, in pieno centro, zona stazione e lo fa sgomberare. All’interno immigrati clandestini, ma niente droga. Ieri mattina due equipaggi in servizio alla volante della questura di Pesaro sono intervenuti a seguito dell’ennesima segnalazione che riguardava la presenza di cittadini extracomunitari in via Montegrappa che bivaccano e sono dediti, stando alle segnalazioni, a traffici sospetti ma comunque illeciti.