CATTOLICA A Cattolica un sabato sera completamente al buio. Un disservizio che ha innescato la rabbia dei titolari di attività. «Sabato sera tutta la zona del porto si è ritrovata in un lungo blackout – spiega Paolo Brunaccioni consigliere Confcommercio Cattolica e gestore del ristorante “Sopravento” – proprio nel momento in cui i ristoranti erano pieni e c’erano tanti turisti. I più fortunati, pochissimi per la verità, hanno rivisto la luce quasi subito, ma alla stragrande maggioranza è tornata solamente dopo le 23 e per qualcuno l’odissea è continuata fino al mattino seguente. I ristoranti hanno dovuto fare alzare le persone a metà cena, hanno dovuto disdire le prenotazioni successive buttando derrate che tenevano nei frigoriferi, oltre alle schede degli elettrodomestici saltate la mattina dopo per gli sbalzi elettrici dovuti all’installazione del generatore».



Cosa è successo



«A proposito di questo - prosegue – la Trattoria del Porto, domenica mattina, ha trovato il generatore posizionato dall’Enel proprio davanti alla porta d’ingresso, sullo spazio utilizzato per il dehors, con relativo odore di combustibile all’interno del locale». Dal Comune hanno fatto sapere che nella serata di sabato E-distribuzione ha ricevuto diverse segnalazioni di disservizi sulle linee di propria competenza che hanno evidenziato il mancato funzionamento di 2 cabine di trasformazione, entrambe ubicate nella zona del porto. Le criticità sono state sopperite con la collocazione di 2 generatori diesel. Domenica è stata effettuata la ricerca guasti ed iniziato il ripristino terminato nella giornata di ieri. Inoltre, è stata accertata una ulteriore criticità in via Don Minzoni, la quale ha comportato la necessità di prolungare il funzionamento dei 2 generatori fino alla giornata di oggi. Pertanto, oggi E-distribuzione provvederà allo spegnimento dei generatori ed al ripristino del normale funzionamento delle cabine esistenti, ma tale intervento comporterà delle interruzioni di energia elettrica in alcune zone del territorio comunale di breve e limitato periodo, prevalentemente concentrate nella zona del porto. «Ringraziamo l’Amministrazione comunale che in tutto questo caos si è attivata subito con noi per darci informazioni tempestive e con Enel dapprima per avere un generatore di corrente e ora per farglielo spostare da quel luogo inadatto e per ripristinare il prima possibile la linea elettrica – prosegue Brunaccioni -.Ci è stato comunicato che la centralina a cui è collegata la zona del porto è del 1960. Evidentemente i tanti aumenti delle bollette energetiche non sono serviti per fare più manutenzioni alle centraline. Nella speranza che Enel ponga rimedio a questo grave danno in tempi rapidi, a noi restano comunque gli ingenti danni provocati dalla perdita totale degli introiti».



Il Comitato Fronte Porto



Anche la presidente del Comitato Fronte del Porto, Nicoletta Olivieri, interviene: «Oltre ai ristoratori, anche le altre attività che si affacciano sul porto hanno subito danni. Non è la prima volta che succede. Sono certa che Enel comprenderà la necessità impellente di “modernizzare” l’impianto così datato perché nel 2023 non possono accadere fatti così gravi».