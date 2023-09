ASCOLI Da qualche giorno, alcune zone del capoluogo piceno ed anche lungo la Vallata del Tronto, sono state interessate da distacchi di corrente elettrica che si sono protratti anche per diverse ore. Un inconveniente che ha causato qualche problema ai cittadini e alle attività commerciali della zona e che, soprattutto nei giorni di grande caldo e in cui le temperature erano alte anche nelle ore notturne, potrebbe essere stato causato dall’uso massiccio di condizionatori e quindi da un accumulo eccessivo di energia elettrica che potrebbe aver causato i blackout.

A farne le spese, nei giorni scorsi, è stata anche la Saba, la società che gestisce la sosta a pagamento nella città di Ascoli. In uno dei due parcheggi in struttura, quello ubicato nella zona di Porta Torricella, per alcune ore gli automobilisti hanno sostato senza pagare. La mancanza di energia elettrica, infatti, non ha permesso al personale addetto di poter accertare il periodo di sosta e la relativa somma da pagare al momento di uscire.