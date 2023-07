PESARO - Afa vuol dire anche condizionatori e ventilatori accessi con immancabile sovraccarico delle linee elettriche. Nelle ultime 48 ore si sono verificati vari blackout nelle diverse zone della città.

Scollegamenti duranti pochi secondi, al massimo una manciata di minuti e che nelle abitazioni come negli uffici non comportano gravi problemi a differenza di quanto succede nelle strade. Lo spegnimento improvviso dei semafori crea inevitabili incertezze e poi ingorghi al traffico tanto che si rende spesso necessario l’intervento delle pattuglie della Municipale per evitare pericoli.

Il problema è che il distacco della corrente scollega la centralina che governa l’impianto semaforico e per riavviarla è necessario resettare tutto il sistema. Un intervento non semplice e che richiede del tempo. Ieri mattina tra le 9 e le 10 sono saltati i semafori di via Giolitti, di via Vincenzo Rossi e viale XI Febbraio e i vigili urbani sono dovuti intervenire in tutti i tre i casi. Con un notevolissimo aggravio di lavoro.