PESARO Strade al buio e blackout a macchia di leopardo ieri pomeriggio tra centro e zona mare. Dopo le 17, quando era già buio, sono rimasti senza illuminazione pubblica diversi tratti della zona mare, in particolare le vie parallele a viale Trieste, come viale Trento o viale Cesare Battisti. Analoghe segnalazioni anche per altre strade del centro o a ridosso come via Mameli e diversi utenti hanno segnalato il disservizio. Tra l’altro, non molti giorni fa il consigliere comunale della Lega, Francesco Totaro, anche vicepresidente della commissione sicurezza aveva già evidenziato come alcune zone della città erano rimasti per diversi giorni nel buio più totale. Ma in questo caso si trattava di zone semicentrali o dell’immediata periferia come Borgo Santa Maria, Soria, Pantano, Montegranaro e piazza Redi.