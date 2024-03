Grande Fratello, blackout nella casa: la puntata continua (ma al buio). Cosa è successo

Continuano i problemi per il Grande Fratello. Dopo gli ascolti deludenti, Alfonso Signorini stasera si è trovato ad affrontare l'ennesimo imprevisto. A causa di un blackout, la puntata è infatti andata avanti al buio.

Il blackout

La casa del "Grande Fratello" è al buio. Dopo la clip riassuntiva del rapporto tra Greta e Sergio, un blackout ha scombussolato la diretta del reality di Canale 5 e i piani di Alfonso Signorini. «Dopo 180 giorni, Mediaset non ha pagato la bolletta della luce. Ecco perché la finale è il 25 marzo», ha ironizzato il conduttore prima di far trasferire i concorrenti in giardino.

Con il blocco Greta e Sergio la casa è in blackout. Il programma sta fallendo e gli hanno staccato la corrente #GrandeFratello pic.twitter.com/V9HaJmIAiY — Valentina Federici (@Vale_Rici) March 14, 2024

«È il bello della diretta.

Il salotto "last minute"

Sono saltate tutte le centrali elettriche di Cinecittà. La casa del Grande Fratello è completamente al buio. Perdonateci», ha aggiunto poi Signorini.

Allestito intanto un salotto "last minute" nel giardino della casa, dove i concorrenti sono in attesa dei primi verdetti. I primi a salvarsi sono Massimiliano e Simona, mentre restano ancora in bilico Giuseppe, Anita e Federico.