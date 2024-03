Marco Maddaloni abbandona «momentaneamente» il Grande Fratello, cosa è successo? Morto il suocero Mario: il doloroso addio su Instagram

Marco Maddaloni lo scorso 28 febbraio dopo la diretta del Grande Fratello ha lasciato la casa di Cinecittà. «Il concorrente lascia momentaneamente la casa per motivi personali» è stata l'unica spiegazione ufficiale. Nessun preavviso. Il concorrente aveva partecipato "normalmente" alla diretta di mercoledì. Era entrato in Confessionale per registrare i suoi commenti. E poi: di lui nessuna traccia. Ma poi nessuna spiegazione né agli inquilini né tantomeno ai telespettatori (che si sono lanciati nelle più strampalate ipotesi).

Gf, Maddaloni abbandona: ecco il motivo

Ora è il judoka stesso a svelare il motivo: è morto il suocero. «Un uomo non muore mai se c’è qualcuno che lo ricorda. Sei stato un secondo padre per me, mi hai accolto nella tua famiglia 15 anni fa e da allora sono stato trattato proprio come un figlio.

Marco Maddaloni è sposato con Romina Giamminelli, modella di origini caraibiche di 35 anni, dal 2015. I due sono convolati a nozze con una cerimonia civile, ma hanno rinnovato i voti con una sontuosa celebrazione dopo la vittoria dell'ex judoka all’Isola dei Famosi nel 2019. Insieme hanno due figli Giovanni nato nel 2016 e Giselle Maria nata nel 2018.