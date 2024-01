Grande Fratello, le anticipazioni di stasera: salta (ancora) il doppio appuntamento. Nominati, sondaggi, eliminati e quando finisce il reality

Torna stasera in tv, lunedì 29 gennaio, il Grande Fratello. Su Canale 5 alle 21.30 Alfonso Signorini condurrà la 33esima puntata del reality. Tra nomination e liti la puntata si presenta ricca di colpi di scena. Vediamo dunque le anticipazioni.

Grande Fratello, le anticipazioni: i nominati

Sono 6 i concorrenti in nomination stasera: Sergio D’Ottavi, Fiordaliso, Monia La Ferrera, Federico Massaro. Stefano Miele e Perla Vatiero. Il meno votato dovrà lasciare la Casa del Grande Fratello e dire addio al montepremi finale che ricordiamo essere di 100.000 euro.

I sondaggi

Secondo il sondaggio di Forumfree in merito al preferito tra i 6 concorrenti in nomination stasera ecco i dati:

Sergio D’Ottavi 33,39%

Perla Vatiero 21,36%

Fiordaliso 15,37%

Stefano Miele 13,01%

Federico Massaro 10,71%

Monia La Ferrera 6,17%

Colpo di scena: ecco quando finirà

Ma c'è un colpo di scena per il Grande Fratello 2023. Il reality condotto da Alfonso Signorini, stando alle indiscrezioni trapelate nelle ultime ore, si allunga di un altro mese. La finale era inizialmente prevista a marzo, ma TvBlog ci svela che il reality di Canale 5 si allunga ulteriormente, andando in onda fino ad aprile. Ma non è tutto, perché ad aprile è previsto l’inizio dell‘Isola dei Famosi, che andrà dunque in onda in contemporanea al Grande Fratello.

Quando va in onda questa settimana?

Non trova pace il Grande Fratello. Il reality di Alfonso Signorini tra dati Auditel che non sono premianti e i continui cambi settimanali di messa in onda sta vivendo un'edizione molto turbolenta. Oggi ci sarebbe dovuta essere la 34esima puntata, ma Mediaset ha deciso di far saltare la 33esima che era prevista per giovedì scorso probabilmente per evitare il faccia a faccia con Doc. Ma da oggi non si torna al doppio appuntamento settimanale. Infatti il prossimo appuntamento con il reality è per lunedì 5 febbraio. Giovedì andrà in onda di nuovo Terra Amara.

Nuovo cambio palinsesto?

Intanto è previsto un nuovo cambio di palinsesto per il Grande Fratello 2023 e non solo.