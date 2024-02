Blackout su Pesaro: tutto il comune senza elettricità all'ora di pranzo

PESARO - Blackout su tutta Pesaro per circa 15 minuti, intorno alle 13.20. Allarmi che suonavano, buona parte dei telefonini che non prendevano, assenza di corrente all'ora di pranzo: una scena vagamente apocalittica che si è risolta, fortunatamente, dopo 15 minuti. All'origine ci potrebbe essere stato un guasto in una grande centralina in zona Torraccia.

Gli approfondimenti

Sono al vaglio approfondimenti per capire esattamente dove e perché sia avvenuto il guasto capace di causare un'assenza di elettricità sull'intera area comunale, da Montegranaro alla zona mare passando per Soria e Loreto, ad eccezione di Borgo Santa Maria