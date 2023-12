Muore centauro dopo aver perso il controllo dello scooter: schianto fatale contro un guardrail

Ancora sangue sulle strade di Roma. Incidente mortale nel pomeriggio di oggi, giovedì 14 dicembre, sulla Roma Fiumicino. All'altezza del chilometro 4,800 in direzione Fiumicino, poco prima delle 17, un uomo in sella al suo scooter ha perso il controllo del mezzo finendo contro un guardrail.

Sul posto è accorso subito il personale del 118 e la polizia stradale. Per il centauro non c'è stato nulla da fare. I medici lo hanno provato a rianimare, ma le ferite riportate nell'impatto sono apparse subito gravi. La strada è stata chiusa. In tilt il traffico all'altezza di Parco de' Medici.