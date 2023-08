FANO Può considerarsi fortunato il centauro che pur ha subito un incidente sabato sera, intorno alle 20.30, mentre percorreva viale Buozzi nel perimetro del centro storico nei pressi delle mura romane. Si tratta di un ragazzo di colore che in sella a una moto proveniva da Pesaro e si dirigeva verso Ancona. Per cause che sono tuttora al vaglio della Polizia locale, sul luogo per effettuare i rilevamenti, il giovane è andato a sbattere contro un furgone di proprietà di un cittadino straniero, che si trovava parcheggiato o stava parcheggiando in retromarcia (la dinamica esatta è ancora da appurare), al lato della strada verso il canale Albani, all’altezza del ristorante La Mandria.

Gli occupanti non hanno riportato conseguenze, ma la carrozzeria dell’automezzo in conseguenza dell’impatto è apparsa molto rovinata. L’urto infatti è stato frontale e particolarmente violento, tanto che la moto è andata praticamente distrutta, mentre la parte frontale del furgone è stata ridotta in un cumulo di lamiere.

Per fortuna il giovane che era in sella, pur cadendo sull’asfalto, non ha riportato lesioni che l’hanno messo in pericolo di vita. Ecco perché è da ritenersi particolarmente fortunato. Sul posto comunque sono intervenuti anche gli operatori del 118 che, una volta stabilizzato, hanno portato il motociclista al Pronto Soccorso dell’ospedale di Fano, dove è stato sottoposto ai necessari accertamenti. Nell’occasione, gli agenti della Polizia Locale hanno richiesto anche l’esito del test alcolemico.