Perde il controllo della moto e si schianta sull'asfalto: grave un centauro

FABRIANO – Perde il controllo, vola dalla moto e cade rovinosamente sull'asfalto. All'ospedale, in codice rosso, è finito un centauro di 52 anni. L'incidente è avvenuto attorno alle 13,30 lungo la provinciale 16 in località Coccore, frazione di Fabriano. Gli automobilisti di passaggio hanno dato l'allarme al numero unico d'emergenza 112. Sul posto è atterrata l'eliambulanza del 118. Il motociclista ferito, rimasto sempre cosciente ma alle prese con diversi traumi, è stato caricato sull'elicottero per essere trasportato al pronto soccorso di Torrette. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Fabriano.