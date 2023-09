Montemarciano, ancora sangue sull'autostrada A14: l'auto si schianta contro un camion: 2 feriti e traffico in tilt

MONTEMARCIANO – Ancora sangue sull'autostrada A14. L'ennesimo incidente è accaduto questa mattina poco dopo il casello di Montemarciano, sulla carreggiata in direzione nord. Per cause in corso d'accertamento da parte della polizia stradale, un'auto si è schiantata contro un mezzo pesante.

Nell'impatto, violento, sono rimaste ferite le due persone che viaggiavano nella monovolume. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i vigili del fuoco. Inevitabilmente si sono create delle code sulla carreggiata nord. I due feriti sono stati trasportati all'ospedale di Torrette con codici di media gravità.