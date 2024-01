Giulia Maroni, campionessa di rally scivola in un canalone durante l'escursione in montagna e muore a 38 anni. Il dramma davanti al compagno

Scivola davanti al fidanzato in un canalone durante l'escursione e muore a 38 anni. Giulia Maroni, campionessa di rally, era stata soccorsa domenica pomeriggio sull'Appennino modenese dopo avere perso l'equilibrio, per cause ancora da chiarire, ed essere scivolata precipitando in un canalone, per circa 50 metri e sbattendo contro le rocce.

Si trovava insieme al compagno e al loro cane per una escursione sul sentiero 433 che da Monte Libro Aperto porta al rifugio Taburri, nella zona di Pizzo dei Sassi Bianchi.

La 38enne era stata recuperata dai tecnici del Soccorso alpino della stazione del Monte Cimone e dall'elicottero dell'EliPavullo impegnati in un difficile intervento.

A seguito di complesse manovre di corda la donna era stata recuperata ed era stata trasferita all'ospedale Maggiore di Bologna in elisoccorso dove è deceduta.

Giulia Maroni morta, chi era

Era una campionessa di rally la donna di 38 anni che ieri ha perso la vita dopo una caduta in montagna sull'Appennino modenese. La vittima si chiamava Giulia Maroni, campionessa italiana Cross-Country Rally 2021. Aveva partecipato anche alla Dakar. Su Facebook la salutano in tanti, colleghi e appassionati, fra gli altri anche la testata 4x4 Magazine: «La settimana si apre, purtroppo, con una pessima notizia: un incidente in montagna ha portato via Giulia Maroni - scrive sul social - Appassionata sportiva e fuoristradista, conosciutissima nel mondo dell'off road, giornalista e fotografa, aveva collaborato anche con la nostra rivista. Rip Giulia».