Escursionista di 26 anni precipita davanti all'amico e muore: caduto all'improvviso, volo di 150 metri

Un escursionista di 26 anni è morto questa mattina durante la salita sul monte Due Mani, vetta panoramica della Valsassina sopra il comune di Ballabio (Lecco).

Il dramma a Ballabio

Il giovane, residente nel Milanese, camminava con un amico di 27 anni quando, non lontano dalla cima della montagna, è caduto improvvisamente, precipitando per 150 metri senza che il compagno potesse fare nulla.

Scattato l'allarme, in zona è arrivato l'elicottero del 118 da Como oltre a personale del soccorso alpino, ma per l'escursionista non c'era purtroppo nulla da fare.