Finiscono con l'auto fuori strada nella notte: tre giovani in ospedale, uno in codice rosso

FALCONARA - Dinamica dell'accaduto da ricostruire ma momenti di assoluta paura per tre giovani nella notte: la loro auto mentre stavano percorrendo via Boiole a Falconara è finita fuori strada. Immediata la task force dei soccorsi con la, l'automedica di Chiaravalle, i vigili del fuoco e altre due ambulanze del 118 che hanno raggiunto il luogo dell'incidente con un giovane portato in codice rosso (ma per dinamica) all'ospedale di Torrette, accertamenti anche per gli altri due ragazzi che erano con lui nell'auto.