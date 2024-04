ANCONA - Corsa all'ospedale a tutto gas della Croce Gialla e dell'automedica dopo l'intervento nella zona di via Ascoli Piceno per un uomo di 37 anni colto da un malore nei pressi di un parcheggio. La prima verifica sul posto quindi la corsa all'ospedale di Torrette in codice rosso subito portato in sala emergenza.

