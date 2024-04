Tanti precedenti a suo carico, firmato il foglio di via obbligatorio

ANCONA - A seguito dell'istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine della Questura di Ancona, il Questore ha emesso la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio a carico di un uomo, italiano di circa 40 anni, residente fuori regione.



La misura è scaturita a seguito della proposta del Comando Stazione Carabinieri di Collemarino ed ha fatto seguito ad una denuncia in stato di libertà. L'uomo era inoltre gravato da numerosi precedenti per delitti contro il patrimonio e contro la persona.



L'episodio da cui ha avuto origine la misura di prevenzione lo ha visto protagonista di un' introduzione abusiva all' interno di una imbarcazione da diporto ormeggiata in una banchina riservata del porto.

In quell' occasione l'uomo aveva asportato cibo e bevande che erano custoditi nella cambusa e li aveva consumati all' interno del natante. Ritenuto socialmente pericoloso e visti i suoi precedenti nonché l'ultimo deferimento, il Questore ha emesso il Foglio di Via Obbligatorio con il quale ordina all' uomo di lasciare il territorio comunale di Ancona con il contestuale divieto di far ritorno per un periodo di 4 anni, avvisandolo che la violazione della misura è punita con la reclusione da sei a diciotto mesi e con la multa fino a 10.000 euro.



Si tratta della 44esima misura del Foglio di Via obbligatorio emessa dal 1 gennaio 2024 fino al 31 marzo 2024. Si pensi che, nello stesso periodo dello scorso anno, erano stati emessi 20 Fogli di Via Obbligatori, con un incremento di oltre doppio nel primo trimestre del nuovo anno rispetto al medesimo periodo dello scorso.