Investito da un'auto per la corsa con la Croce Gialla all'ospedale di Torrette

ANCONA - Tanta paura in Corso Carlo Alberto all'altezza dell'angolo con piazza Ugo Bassi attorno alle dieci di questa mattina per un anziano investito da una autovettura. Immediati i soccorsi, sul posto la Croce Gialla, l'automedica e la polizia municipale con il trwsporto all'ospedale di Torrette per un trauma cranico, le condizioni non sembrerebbero gravi.