Parcheggia la moto che però gli cade addosso provocandogli una seria lesione ad una gamba

ANCONA - Un nuovo intervento della Croce Gialla, stavolta non per un incidente ma per un imprevisto. Soccorso nel pomeriggio di oggi (martedì 16 aprile) in Corso Mazzini un uomo di 60 anni che ha parcheggiato la moto ma questa gli è caduta addosso provocandogli una lesione abbastanza importante ad una gamba. L'uomo è stato trasportato con un codice di media gravità al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.