In sella al suo scooter si sente male e crolla a terra: la tragica morte ad Ancona di un uomo di 67 anni

ANCONA - Un altro dramma nel capoluogo: morto all'incrocio tra via Rismondo e via Fiume proprio di fronte all'ingresso delle merci della Coop un uomo di 67 anni stroncato da un improvviso malore, molto probabilmente un'emorragia. Era in sella al suo scooter quando si è accasciato ed è crollato a terra, immediati i soccorsi - il primo ad inervenire un medico - ma ogni tentativo di rianimarlo è risuiltato inutile. Sul posto l'automedica, un mezzo della Croce Gialla di Ancona e pattuglia dei Carabinieri.