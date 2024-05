FABRIANO Avrebbe prima toccato, poi morso il lato B della barista: a processo il titolare del locale, un 60enne accusato di violenza sessuale e lesioni personali. Il rinvio a giudizio è stato decretato ieri mattina dal gup Alberto Pallucchini. L’uomo, che non ha scelto riti alternativi convinto di poter scardinare le accuse nel corso del dibattimento, dovrà difendersi davanti al collegio penale.

I fatti

I fatti risalgono al settembre del 2022. Secondo quanto denunciato dalla donna, più giovane del 60enne, quel giorno sarebbe stata importunata in maniera esplicita dal suo titolare. Stando alla ricostruzione della pubblica accusa, in un primo momento il titolare del locale si sarebbe avvicinato alla sua dipendente (era in prova) per toccarle il sedere. Un gesto che la donna aveva condannato, intimandogli di smetterla con gli atteggiamenti molesti. In un secondo momento, sempre secondo la ricostruzione della procura, il 60enne avrebbe approfittato della preparazione di una tazzina di caffè da parte della donna, per abbassarsi e morderle un gluteo. Un’aggressione per cui la vittima era dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso: la prognosi era stata di 7 giorni per l’ecchimosi provocata dalla lesione denunciata poi alle forze dell’ordine. Il 60enne è difeso dall’avvocato Vincenzo Carella e rigetta con forza le contestazioni. Si sarebbe trattato di una vendetta da parte della donna, considerando che il titolare aveva espresso l’intenzione di interrompere il rapporto di lavoro.